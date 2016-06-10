Умер легендарный канадский хоккеист Горди Хоу

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Горди Хоу умер в возрасте 88 лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter журналиста Кена Кэмпбелла.

«По неподтвержденной информации, Горди Хоу скончался в 7:58 утра в Огайо», — написал Кэмпбелл.

Осенью 2014 года Хоу перенес инсульт, половина его тела оказалась парализованной. В январе 2015 года сообщалось, что он начал передвигаться без посторонней помощи.

Горди Хоу четыре раза становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1950, 1952, 1954, 1955). Форвард шесть раз получал «Арт Росс Трофи» (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас).

Хоу играл в НХЛ на протяжении 25 лет, еще 10 лет — в других лигах. Он закончил карьеру в 52 года.