НХЛ: "Сан-Хосе" одержал важнейшую выездную победу над "Питтсбургом" в пятом матче финала

В Питтсбурге завершился пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором местные "пингвинс" принимали "Сан-Хосе Шаркс" и проиграли со счетом 2:4.

После этого матча "акулы" сократили счет в серии до 2:3.

Таким образом, "пингвины" упустили возможность выиграть главный приз сезона и теперь в Сан-Хосе пройдет, как минимум, еще один матч в серии до четырех побед. В случае же победы "Шаркс" в следующей игре седьмой и решающий матч пройдет в Питтсбурге.

Питтсбург – Сан-Хосе 2:4 (2:3, 0:0, 0:1)

Шайбы: 01:04 Бернс (Карлссон, Кутюр) – 0:1, 02:53 Кутюр (Брон) – 0:2, 04:44 Малкин (Кессел, Летанг – больш) – 1:2, 05:06 Хагелин (Бонино) – 2:2, 14:47 Карлссон (Кутюр, Диллон) – 2:3, 58:40 Павелски (Торнтон – в пустые ворота) – 2:4

Вратари: Мюррей – Джонс

Счет в серии 3:2