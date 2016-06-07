Финал НХЛ: "Питтсбург" - на расстоянии одной победы от Кубка Стэнли

Команда "Питтcбург Пингвинс" добыла третью победу в финальной серии НХЛ над "Сан-Хосе Шаркс".

На гостевой арене команда Майка Салливана выиграла со счетом 3:1, а шайбами отличились Иан Коул, Евгений Малкин и Эрик Фер. Это первая победа одной из команд в финальной серии сезона с разницей более, чем в один гол.

Следующая игра финальной серии пройдет 10 июня в Питтсбурге. Если хозяева выиграют в этой встречи, то в четвертый раз в своей истории станут обладаталями Кубка Стэнли.

Сан-Хосе - Питтсбург - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 07:36 Коул (Кессел, Малкин) - 0:1, 22:37 Малкин (Кессел, Летанг - больш.) - 0:2, 48:07 Карлссон (Тирни, Диллон) - 1:2, 57:58 Фер (Хагелин, Маатта) - 1:3;

Броски: 24 (8+4+12) - 20 (6+7+7);

Три звезды: Мюррей, Кессел, Малкин (все - Питтсбург);

Счет в серии - 1:3.