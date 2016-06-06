Потолок зарплат НХЛ может упасть ниже 70 миллионов

Потолок зарплат в командах Национальной хоккейной лиги может упасть ниже 70 миллионов, сообщает Sport Arena, ссылаясь на Sportsnet.

Ранее руководство НХЛ прогнозировало зарплатный максимум на уровне 74 миллионов долларов, либо его сохранение в прежнем виде — 71,4 миллиона в том случае, если профсоюз откажется поддерживать его повышение.

Однако при отказе игроков от ее повышения на пять процентов эта планка может быть снижена и составит менее 70 миллионов.

Профсоюз игроков соберется на этой неделе в Чикаго и обсудит данный вопрос с руководством лиги. Велика вероятность, что отказ от повышения снова окажется лишь разговорами, как и в последние десять лет, а профсоюз в итоге таки решит поднять потолок на допустимые пять процентов.

Ранее сообщалось, что новое соглашение между профсоюзом и лигой должно быть достигнуто до 30 июня, после чего откроется рынок свободных агентов.

Добавим, что в Национальной баскетбольной ассоциации в следующем году потолок зарплат должен быть поднят до 92 миллионов долларов. Кроме того, команды смогут использовать "налог на роскошь" и таким образом расширять зарплатную ведомость игроков до 111 миллионов долларов.