Финал НХЛ: "Сан-Хосе" отыграл одну победу у "Питтсбурга"

Команда "Сан-Хосе Шаркс" сократила отставание от "Питтсбург Пингвинс" в финальной серии НХЛ.

По ходу третьего матча противостояния "Питтсбург" гораздо чаще атаковал ворота соперника и дважды вел в счете, но не смог довести встречу до победы. "Сан-Хосе" добился ничьи в основное время игры, а в овертайме забил победный гол - отличился Йоонас Донской.

Таким образом, счет в финальной серии стал 2:1 в пользу "Питтсбурга". Следующий матч противостояния состоится во вторник, 7 июня.

Сан-Хосе — Питтсбург - 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 05:29 Лавджой - 0:1, 09:34 Брон (Торнтон, Власич) - 1:1, 39:07 Хорнквист (Лавджой, Маатта) - 1:2, 48:48 Уорд (Донской, Торнтон - больш.) - 2:2, в ОТ 12:18 Донской (Тирни) - 3:2

Вратари: Джонс - Мюррей

Три звезды: Донской, Уорд, Джонс (все - Сан-Хосе)

Счет в серии - 1:2.