В состав новосозданной Украинской хоккейной лиги может войти еще один клуб

В понедельник совет новосозданной Украинской хоккейной лиги рассмотрит заявку еще одного клуба на участие в будущем чемпионате Украины, сообщает Isport.

Это будет девятый по счету участник соревнований.

Также сегодня был представлен новый логотип УХЛ.

Как сообщал УНИАН, накануне хоккей Украины перетерпел большие изменения. Была создана Украинская хоккейная лига, в состав которой вошло восемь клубов, являющиеся учредителями объединения - Кривбасс, Белый Барс, Донбасс, Витязь, Юность, ХК Кременчуг, Дженералз и Льдинка-Компаньон.