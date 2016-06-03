Восемь клубов создали Украинскую хоккейную лигу

В УХЛ вошли команды из шести городов.

Менеджментом ведущих хоккейных клубов Украины было принято решение о создании Украинской хоккейной лиги – объединения клубов для организации и проведения национального первенства страны, сообщает Xsport.ua. В состав учредителей вошли восемь клубов: «Белый Барс» (Белая Церковь), «Витязь» (Харьков), «Донбасс» (Донецк), «Дженералз» (Киев), ХК «Кременчуг» (Кременчуг), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Льдинка-Компаньон» (Киев) и «Юность» (Харьков). В настоящее время ведутся обсуждения регламента и формата проведения Украинской хоккейной лиги сезона 2016/17. Подробности о новой лиге станут известны позже.

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