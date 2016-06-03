Восемь клубов создали Украинскую хоккейную лигу
17:25, 03 июня 2016Хоккей
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В УХЛ вошли команды из шести городов.
В Украине появится новая хоккейная лига / hcdonbass.com
Менеджментом ведущих хоккейных клубов Украины было принято решение о создании Украинской хоккейной лиги – объединения клубов для организации и проведения национального первенства страны, сообщает Xsport.ua.
В состав учредителей вошли восемь клубов:
«Белый Барс» (Белая Церковь), «Витязь» (Харьков), «Донбасс» (Донецк), «Дженералз» (Киев), ХК «Кременчуг» (Кременчуг), «Кривбасс» (Кривой Рог), «Льдинка-Компаньон» (Киев) и «Юность» (Харьков).
В настоящее время ведутся обсуждения регламента и формата проведения Украинской хоккейной лиги сезона 2016/17.
Подробности о новой лиге станут известны позже.
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