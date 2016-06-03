"Питтсбург" лидирует в финале Кубка Стэнли за счет количества бросков по воротам соперника

"Питтсбург Пингвинз" выигрывает финальную серию у "Сан-Хосе Шаркс" со счетом 2-0 за счет того, что игроки команды часто бросают по воротам, сообщает nhl.com.

"Пингвинз" перебросали своих соперников в последних 11 матчах и в 16 из 20 игр плей-офф Кубка Стэнли.

В регулярном сезоне "Питтсбург" занял первое место в НХЛ по среднему количеству бросков – 33,2. На втором месте - "Лос-Анджелес Кингз" (32).

В плей-офф "Пингвинз" в среднем наносит по 35,1 бросков за матч. Это третий результат после "Флорида Пэнтерз" (39,2) и "Чикаго Блэкхокс" (36,6).

В числе лидеров лиги по количеству бросков сразу несколько игроков "Питтсбурга": Фил Кессел на первом месте (83), Патрик Хорнквист делит второе место с Брентом Бернсом из "Шаркс" (67), Крис Летанг и Евгений Малкин расположились на седьмой строчке (60), Сидни Кросби – на девятой (59).

Вместе с тем, несмотря на успех "Питтсбурга", количество бросков не гарантирует победу. "Пингвинз" выиграли 10 и проиграли 6 встреч, в которых они перебросали соперника. И выиграли все четыре, в которых соперник был активнее "Питтсбурга" по броскам.

Если взять все 16 команд в плей-офф, то соотношение побед и поражений в матчах, в которых победитель чаще бросал по воротам соперника, будет 36-51.

Это объясняется тем, что проигрывающая команда в концовке открывается, бросает все свои силы в атаку, пытаясь создать голевые моменты, за счет подставления клюшек, добиваний и отскоков.