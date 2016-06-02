Лидер сборной Украины по хоккею Михнов продлил контракт с минской "Юностью"

Нападающий сборной Украины по хоккею Андрей Михнов продлил контракт с минской Юностью еще на один год, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

32-летний нападающий выступает за минчан с начала прошлого сезона. В чемпионате 2015/2016 гг. Михнов сыграл в регулярном чемпионате 40 игр, набрав 38 очков (22 гола+16 передач). В розыгрыше плей-офф украинец отыграл в 14 матчах, добавив в свой актив еще 5 голов и 4 передачи. В составе "Юности" игрок завоевал золото чемпионата Беларуси.

Михнов является одним из лидеров национальной сборной Украины. На чемпионате мира-2016 в дивизионе 1В он сыграл во всех 5 матчах и набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи).