Финал НХЛ: "Питтсбург" выиграл вторую домашнюю игру

Команда "Питтсбург Пингвинс" добыла две победы над "Сан Хосе Шаркс" по итогам двух домашних матчей в финале Кубка Стэнли.

Прошедшей ночью командам не хватило основного времени, чтобы выявить победителя встречи. В овертайме победный гол за "Пингвинс" забил Конор Шири, отправивший шайбу под перекладину после передач Сидни Кросби и Криса Летанга.

Питтсбург - Сан-Хосе - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 28:20 Кессел (Бонино, Хагелин) - 1:0, 55:55 Брон (Кутюр, Уорд) - 1:1, ОТ 02:35 Шири (Летанг, Кросби) - 2:1;

Вратари: Мюррей - Джонс;

Три звезды: Шири (П), Кессел (П), Брон (СХ);

Счет в серии - 2:0.