НХЛ не будет менять решения по недопуску россиянина Войнова к участию в Кубке мира

НХЛ не поменяет своего решения не допускать защитника СКА Вячеслава Войнова к участию в Кубке мира в составе сборной России, сообщил ТАСС заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Напомним, ранее комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что игрок российского СКА (Санкт-Петербург) не будет допущен к участию в Кубке мира-2016, так как он дисквалифицирован лигой после обвинения в домашнем насилии во время своего выступления за "Лос-"Анджелес.

До этого в окончательный состав сборной России вошли 23 игрока, в том числе и Войнов.

- У нас пока нет какого-либо решения по отношению к тому, какие правила мы применим к ситуации с Войновым, - отметил Дэйли. - Мы находимся на связи с Федерацией хоккея России, которая ясно осведомлена о позиции НХЛ по поводу допуска Войнова на турнир. Эта позиция не поменяется.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто с участием восьми команд. Турнир организован НХЛ и Ассоциацией игроков лиги в сотрудничестве с IIHF.