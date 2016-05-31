Финал НХЛ: "Питтсбург" обыграл "Сан-Хосе" в первом матче

Шайба Ника Бонино за 2,5 минуты до конца матча позволила "Питтсбургу" выйти вперед в серии.

Питтсбург - Сан-Хосе - 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 12:46 Раст (Шультц, Кунитц) - 1:0, 13:48 Шири (Кросби, Маатта) - 2:0, 23:02 Хертл (Донской, Бернс - больш) - 2:1, 38:12 Марло (Бернс, Кутюр) - 2:2, 57:27 Бонино (Летанг, Хагелин) - 3:2; Вратари: Мюррей - Джонс; Три звезды: Бонино (П), Шири (П), Марло (СХ); Счет в серии - 1:0.

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