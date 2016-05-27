"Питтсбург Пингвинз" стал вторым финалистом Кубка Стэнли

В Питтсбурге завершился седьмой решающий матч серии финала Восточной конференции (полуфинала Кубка Стэнли) в котором местные "пингвины" обыграли "молнии" из Тампы со счетом 2:1 и вышли в финал Кубка Стэнли.

Решающим в этом матче и во всей серии стал второй период матча, в котором были заброшены все три шайбы.

А главным героем матча и всей серии стал Брайан Раст из "Питтсбурга", который сделал дубль. На 22-й минуте он открыл счет, а на 31-й, спустя 30 секунд после того как "Молнии" сравняли результат, забил победный гол - 2:1.

Финальная серия Кубка Стэнли "Сан-Хосе Шаркс" - "Питтсбург Пингвинз" начнется в ночь на 31 мая по киевскому времени.

Питтсбург — Тампа-Бэй 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 21:55 Раст (Кунитц, Малкин) — 1:0, 29:36 Дрюэн (Филппула, Хедман) — 1:1, 30:06 Раст (Лавджой, Малкин) — 2:1

Вратари: Мюррей — Василевский

Три звезды: Раст, Мюррей, Малкин — все Питтсбург

Счет в серии 4:3