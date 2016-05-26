Соперник сборной Украины по хоккею на ЧМ получил нового тренера

Соперник сборной Украины на чемпионате мира 2017 в первом дивизионе группы А – сборная Австрии, получила нового главного тренера, сообщает Sport.ua.

Вакантная должность была занята известным финским специалистом Алпо Сухоненом. Он известен тем, что является первым европейцем в НХЛ, который получил должность главного тренера.

В 2000-м году специалисту было доверено руководить "Чикаго Блэкхокс". Также в тренерском послужном списке Сухонена значится работа со сборными Финляндии всех возрастов.

Без сомнения, под руководством такого наставника, и с такими кадровыми резервами, которыми обладают австрийцы в НХЛ, национальная сборная этой страны теперь является одним из главных претендентов на завоевание путевки в элиту в следующем году.

После провального выступления на минувшем чемпионате в группе 1А, канадец Дэн Ратушны лишился своего поста. Напомним, австрийцы заняли лишь 4-е место. Таким образом, в иерархии хоккейных сборных, команда заняла общее 20-е место по итогам чемпионатов мира 2016 года, что стало худшим показателем красно-белых за последние 86 лет.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею–2017 в дивизионе 1А пройдет в Киеве.