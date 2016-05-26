НХЛ: "Сан-Хосе Шаркс" стал первым финалистом Кубка Стэнли

Команда "Сан-Хосе Шаркс" в шестом матче серии обыграла "Сент-Луис Блюз" со счетом 5:2 и стала чемпионом Западной конференции НХЛ.

Это позволило клубу из штата Калифорния впервые в своей истории сыграть в финалах НХЛ.

Второй финалист розыгрыша Кубка Стэнли определится завтра, когда решающую седьмую игру противостояния на Востоке проведут "Питтбург" и "Тампа-Бэй".

Сан-Хосе - Сент-Луис - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Шайбы: 03:57 Павелски (Торнтон, Хертл) - 1:0, 25:02 Уорд (Бернс, Тирни) - 2:0, 43:01 Уорд (Кутюр, Марло) - 3:0, 48:11 Донской (Кутюр, Марло) - 4:0, 51:39 Тарасенко (Лехтеря, Парейко) - 4:1, 56:25 Тарасенко (Счастны, Пьетранджело) - 4:2, 59:40 Кутюр (Власич - в пустые ворота) - 5:2;

Вратари: Джонс - Эллиотт (Аллен);

Три звезды: Уорд, Марло, Кутюр (все - Сан-Хосе)

Счет в серии - 4:2.