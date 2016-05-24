НХЛ: "Сан-Хосе" в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли

Прошедшей ночью "Шаркс" добыли третью победу над "Сент-Луисом" в финальной серии Западной конференции.

Сент-Луис Блюз - Сан-Хосе Шаркс - 3:6 (2:1, 1:2, 0:3) Шайбы: 03:51 Власич (Павелски, Торнтон) - 0:1, 07:04 Швартц (Бэкес, Берглунд) - 1:1, 15:08 Брауэр (Счастны, Стин) - 2:1, 24:37 Уорд (Власич, Мартин - больш.) - 2:2, 31:58 Фаббри (Парейко, Пьетранджело - больш.) - 3:2, 38:33 Павелски (Торнтон, Кутюр - больш.) - 3:3, 40:16 Павелски (Бернс, Хертл) - 3:4, 59:06 Тирни (Торнтон - в пустые ворота) - 3:5, 59:27 Уорд (в пустые ворота) - 3:6; Вратари: Аллен - Джонс; Три звезды: Павелски (СХ), Фаббри (СЛ), Торнтон (СХ); Счет в серии - 2:3.

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