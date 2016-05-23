НХЛ: "Тампа-Бэй" добыла волевую победу над "Питтсбургом"

Команда "Тампа Бэй Лайтнинг" добыла волевую победу над "Питтсбургом" в пятой игре финальной серии Восточной конференции НХЛ.

По ходу встречи "Тампа Бэй" уступала сопернику сначала 0:2, а потом 2:3, но за три минуты до конца основного времени сравняла счет. В овертайме победу для "Лайтнинг" своей шайбой принес Тайлер Джонсон.

Питтсбург Пингвинс - Тампа-Бэй Лайтнинг - 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 19:59 Дюмолин (Раст, Кунитц) - 1:0, 21:30 Хорнквист (Хагелин, Маатта) - 2:0, 33:15 Киллорн (Сустр) - 2:1, 34:25 Кучеров (Наместников) - 2:2, 39:10 Кунитц (Малкин) - 3:2, 56:44 Кучеров (Джонсон, Палат) - 3:3, в ОТ 00:53 Джонсон (Гаррисон, Кучеров) - 3:4

Вратари: Флери - Василевский

Три звезды: Кучеров (ТБ), Гаррисон (ТБ), Кунитц (П)

Счет в серии - 2:3.