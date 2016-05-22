Канада второй год подряд стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Канады, обыграв в финальном матче Финляндию со счетом 2:0, стала победителем чемпионата мира по хоккею, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге.

Первую шайбу за канадцев в середине первого периода забросил Коннор Макдэвид. После этого "Кленовые листья" сфокусировали внимание на защите собственных ворот, и счет в игре не менялся.

Лишь когда на последней минуте встречи финны заменили своего вратаря на шестого полевого игрока, канадец Мэтт Дюшен удвоил преимущество своей команды, отправив шайбу в пустые ворота.

Отметим, что данный триумф стал для сборной Канады вторым подряд и 26-м в истории. Чаще этот титул выигрывала лишь сборная СССР и России - 27 раз.

Финляндия - Канада - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 11:24 Макдэвид (Дюшен) - 0:1; 59:59 Дюшен (Маршан - в пустые ворота) - 0:2;

Вратари: Коскинен - Талбо;

Броски: 16 (7+4+5) - 33 (10+13+10);

Штраф: 6 - 8.

Как сообщал УНИАН, бронзовые медали турнира достались сборной России, которая в матче за третье место обыграла США.