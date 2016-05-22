Сборная России выиграла "бронзу" на чемпионате мира по хоккею

Сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

В матче за третье место команда Олега Знарока обыграла США со счетом 7:2. В составе победителей шайбами отметились Вячеслав Войнов, Сергей Мозякин, Иван Телегин, Евгений Дадонов, Артем Панарин и Вадим Шипачев.

Позже в финале чемпионата мира встретятся сборные Финляндии и Канады.

Россия - США - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Шайбы: 06:23 Войнов (Калинин, Широков) - 1:0; 13:41 Мозякин (Дацюк, Орлов - больш.) - 2:0; 29:36 Телегин (Дацюк, Мозякин) - 3:0; 32:49 Дадонов (Панарин, Шипачев) - 4:0; 34:29 Ватрано (Уорсофски, Нельсон - больш.) - 4:1; 35:22 Панарин (Белов, Чудинов) - 5:1; 43:42 Ватрано (Уорсофски) - 5:2; 53:13 Мозякин (Дацюк) - 6:2; 59:53 Шипачев (Дадонов, Панарин - больш.) - 7:2;

Вратари: Бобровский - Кинкэйд (Кондон);

Броски: 29 (10+7+12) - 30 (9+13+8);

Штраф: 10 - 8.