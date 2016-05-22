НХЛ: "Сент-Луис" отправил шесть шайб в ворота "Сан-Хосе"

По итогам результативного матча "Блюз" вновь сравняли счет в финальной серии Западной конференции.

Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз - 3:6 (0:2, 0:2, 3:2) Шайбы: 06:14 Брауэр (Фаббри, Счастны - больш.) - 0:1, 10:11 Лехтеря - 0:2, 26:09 Бродзяк (Швартц - меньш.) - 0:3, 30:11 Бродзяк (Яшкин, Пааярви) - 0:4, 41:05 Павелски (Торнтон, Мартин) - 1:4, 43:55 Брауэр (Стин, Счастны - больш.) - 1:5, 46:57 Тирни - 2:5, 55:39 Пьетранджело (в пустые ворота) - 2:6, 56:28 Карлссон - 3:6 Вратари: Джонс (Раймер) - Аллен Три звезды: Бродзяк (СЛ), Брауэр (СЛ), Тирни (СХ) Счет в серии - 2:2.

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