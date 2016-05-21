НХЛ: "Питтсбург" забил три гола подряд "Тампе", но не сумел избежать поражения

В Тампе завершился четвертый матч серии финала Конференци (полуфинала Кубка Стэнли) между "Тампа-Бей Лайтнинг" и "Питтсбург Пингинз", в котором хозяева выиграли несмотря на три подряд пропущенных гола в заключительном третьем периоде - 4:3.

До этого, в первых двух периодах, хозяева площадки отличились по два раза в каждой 20-минутке.

Счет в серии стал ничейным 2:2.

Тампа-Бэй — Питтсбург 4:3 (2:0, 2:0, 0:3)

Шайбы: 00:27 Кэллахан (Хедман, Браун) — 1:0, 14:28 Сустр (Кучеров, Киллорн) — 2:0, 34:38 Дрюэн (Палат, Хедман — больш) — 3:0, 37:48 Джонсон (Кучеров, Киллорн) — 4:0, 41:18 Кессел (Бонино, Дюмолин) — 4:1, 51:13 Малкин (Коул) — 4:2, 53:08 Кунитц (Шультц, Шири — больш) — 4:3

Вратари: Василевский — Мюррей (Флери)

Три звезды: Кэллахан, Хедман, Василевский — все Тампа-Бэй

Счет в серии 2:2