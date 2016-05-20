Чемпионат мира по хоккею-2017 в Дивизионе 1А состоится в Украине

Как сообщил по телефону из Москвы президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин, только что завершилось голосование по выбору страны-хозяйки чемпионата мира 2017 года в Дивизионе ІА, сообщает пресс-служба ФХУ.

По итогам голосования победила заявка Украины.

«Нашу заявку поддержали другие страны-участницы, а также члены Совета IIHF. Таким образом, 22-28 апреля следующего года соревнования примет Киев», – сообщил президент Федерации.

Напомним, что соперниками национальной сборной Украины на домашнем чемпионате будут команды Венгрии, Казахстана, Польши, Австрии и Кореи.

Заседание Совета IIHF проходит в Москве в рамках Чемпионата мира среди команд элитного дивизиона, который проходит в России с 6 по 23 мая.