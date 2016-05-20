НХЛ: "Сан-Хосе" повел в серии финала Конференции с "Сент-Луисом"

В Сан-Хосе завершился третий матч серии полуфинала Кубка Стэнли (финал Конференции), в котором местные "Шаркс" принимали "Сент-Луис Блюз" и обыграли соперника со счетом 3:0.

Каждый из периодов этого матча завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев льда.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Сан-Хосе".

Сан-Хосе — Сент-Луис 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 15:53 Хертл (Павелски, Торнтон) — 1:0, 31:44 Донской (Кутюр) — 2:0, 46:09 Хертл (Торнтон, Павелски) — 3:0

Вратари: Джонс — Эллиотт (Аллен)

Три звезды: Хертл, Торнтон, Джонс — все Сан-Хосе

Счет в серии 2:1