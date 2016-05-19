НХЛ: "Питтсбург" одержал выездную победу в серии с "Тампа-Бэй"
10:54, 19 мая 2016Хоккей
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"Питтсбург" второй раз выиграл у"Лайтнингс" и повел в счете в финальной серии Восточной конференции.
Reuters
Тампа-Бэй - Питтсбург - 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
Шайбы: 39:50 Хагелин (Кессел) - 0:1, 45:16 Кессел (Бонино, Хагелин) - 0:2, 45:30 Джонсон (Кучеров, Палат) - 1:2, 50:50 Кросби (Малкин, Шультц - больш) - 1:3, 53:12 Кунитц - 1:4, 58:16 Палат (Кучеров, Карл) - 2:4;
Вратари: Василевский - Мюррей;
Три звезды: Кессел, Хагелин, Кросби (все - Питтсбург);
Счет в серии - 1:2.
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