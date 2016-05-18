НХЛ: "Сан-Хосе" разгромил "Сент-Луис" во втором матче финальной серии Западной конференции

"Сан-Хосе Шаркс" сравняли счет в противостоянии с "Блюз".

Сент-Луис - Сан-Хосе - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Шайбы: 02:07 Вингелс (Зубрус, Брон) - 0:1, 27:04 Бернс (Павелски, Кутюр - больш.) - 0:2, 51:58 Бернс (Марло, Кутюр - больш.) - 0:3, 59:41 Зубрус (в пустые ворота) - 0:4; Вратари: Эллиотт - Джонс; Три звезды: Бернс, Джонс, Кутюр (все - Сан-Хосе); Счет в серии - 1:1.

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