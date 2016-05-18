НХЛ: "Сан-Хосе" разгромил "Сент-Луис" во втором матче финальной серии Западной конференции
08:25, 18 мая 2016Хоккей
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"Сан-Хосе Шаркс" сравняли счет в противостоянии с "Блюз".
Reuters
Сент-Луис - Сан-Хосе - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Шайбы: 02:07 Вингелс (Зубрус, Брон) - 0:1, 27:04 Бернс (Павелски, Кутюр - больш.) - 0:2, 51:58 Бернс (Марло, Кутюр - больш.) - 0:3, 59:41 Зубрус (в пустые ворота) - 0:4;
Вратари: Эллиотт - Джонс;
Три звезды: Бернс, Джонс, Кутюр (все - Сан-Хосе);
Счет в серии - 1:1.
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