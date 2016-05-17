Фавориты ЧМ по хоккею Россия и Канада прошли в четвертьфинал только со 2-го места в группах

В Москве и Санкт-Петербурге завершились матчи группового этапа юбилейного 80-го чемпионата мира по хоккею, где победы на этом этапе неожиданно достались командам Чехии и Финляндии, сообщает официальный сайт турнира.

В Группе А решающий матч состоялся еще в день открытия турнира, когда сборная России проиграл команде Чехии со счетом 0:3. Затем россияне уверенно провели остальные матчи одержав 6 побед подряд в основное время. В заключительной игре группового этапа хозяева турнира сегодня были значительно сильнее команды Швеции - 4:1. Шведы заняли 3-е место, а замкнула квартет сильнейших команда Дании.

В Группе В решающий матч состоялся сегодня, где встречались команды Канады и Финляндии. Ранее обе команды набрали максимальное количество баллов - по 18, выиграв все предыдущие матчи в основное время. В очной игре европейский коллектив оказался сильнее североамериканского - 4:0. 3-е место сенсационно заняла команда Германии, опередившая сборные США (4) и не попавшую в плей-офф команду Словакии (5).

Кроме того, определились два неудачника элит-дивизиона ЧМ, которые в следующем году будут вместе с командой Украины выступать во втором по значимости Дивизионе 1А - сборные Венгрии и Казахстана. Команды заняли последние 8-е места в группах.

Таким образом, в 1/4 финала сойдутся Чехия - США, Россия - Германия, Финляндия - Дания, Канада - Швеция. Матчи состоятся в четверг, 19 мая. Полуфиналы, игра за бронзу и финал пройдут в выходные - 21-22 мая.