НХЛ: "Питтсбург" в овертайме сравнял счет в серии с "Тампа-Бэй"

Гол Сидни Кросби в овертайме позволил "Питтсбургу" обыграть "Тампа-Бэй" во втором финальном матче Восточной конференции НХЛ.

Питтсбург - Тампа-Бэй - 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 04:32 Каллен (Фер, Кунакл) — 1:0, 09:37 Кессел (Бонино, Хагелин) — 2:0, 16:37 Стралман (Марчессо, Хедман) — 2:1, 19:10 Дрюэн (Браун, Карл) — 2:2, ОТ 00:40 Кросби (Раст, Дюмолин) — 3:2; Вратари: Мюррей — Василевский; Три звезды: Кросби (П), Летанг (П), Дрюэн (ТБ); Счет в серии - 1:1.

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