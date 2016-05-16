НХЛ: "Сент-Луис" обыграл "Сан-Хосе" в первом финальном матче Западной конференции

Победную шайбу за "Блюз" забросил финнский нападающий Йори Лехтеря.

Сент-Луис - Сан-Хосе - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) Шайбы: 15:04 Бэкес (Шеттенкирк, Швартц - больш.) - 1:0, 15:38 Хертл (Павелски, Бернс) - 1:1, 29:15 Лехтеря - 2:1; Вратари: Эллиотт - Джонс; Три звезды: Эллиотт, Бэкес, Лехтеря (все - Сент-Луис) Счет в серии - 1:0.

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