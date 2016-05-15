Украина подала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

Федерация хоккея Украины подала заявку на проведение Чемпионата мира 2017 года в дивизионе 1A, сообщает Xsport.ua

Единственным конкурентом украинцев в борьбе за право принять в следующем году мировое первенство будет Австрия. Правда, австрийцы пока не определились с городом, где они хотят провести чемпионат. Украина в случае победы своей заявки намерена принять турнир на льду киевского Дворца спорта.

Чемпионат мира в Дивизионе 1A в следующем году пройдет с 22 по 28 апреля. Уже точно известно, что в турнире примут участие 4 сборные: Украины, Польши, Австрии и Южной Кореи. Еще два участника чемпионата определятся по итогам мирового первенства в Москве и Санкт-Петербурге.

Решение о хозяине турнира будет принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) во время чемпионата мира в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что Киев принимал чемпионат мира в Первом дивизионе в 2011-м году. Также в Украине мировое первенство в Дивизионе IB проходило в Донецке – в 2013-м. Донецк должен был принять и чемпионат мира-2015 в Дивизионе IA, но турнир пришлось перенести в Польшу из-за военных действий на востоке нашей страны.

Как сообщал УНИАН, в апреле сборная Украины стала победителем чемпионата мира в Дивизионе 1В, который проходил в Загребе.