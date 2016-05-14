НХЛ: "Тампа" выиграла первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом"

"Молнии" выиграли стартовый матч в гостях.

В стартовом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (полуфинал Кубка Стэнли) в Питтсбурге местные "Пингвинз" принимали "Тампа-Бэй Латнинг" и уступили со счетом 1:3. Питтсбург — Тампа-Бэй 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Шайбы: 18:46 Киллорн (Хедман) — 0:1, 22:33 Палат (Филппула, Гаррисон — больш) — 0:2, 38:25 Дрюэн (Палат, Филппула) — 0:3, 39:05 Хорнквист (Кросби, Кессел — больш) — 1:3 Вратари: Мюррей — Бишоп (Василевский) Три звезды: Палат (ТБ), Дрюэн (ТБ), Хорнквист (П) Счет в серии - 0:1.

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