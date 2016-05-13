НХЛ: "Сан-Хосе" стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

В решающем матче с "Нешвиллом" "акулы" выиграли со счетом 5:0.

В Сан-Хосе прошел решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором местные "акулы" разгромили "Нешвилл Предаторз" со счетом 5:0. "Сан-Хосе" выиграл серию со счетом 4:3. В финалах Конференций (полуфинале Кубка Стэнли) сойдутся "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Питтсбург Пингвинз" и "Сан-Хосе Шаркс" - "Сент-Луис Блюз". Сан-Хосе — Нэшвилл 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) Шайбы: 09:02 Павелски (Марло, Торнтон — больш) — 1:0, 16:51 Уорд (Карлссон, Власич) — 2:0, 20:36 Кутюр — 3:0, 40:32 Торнтон (Кутюр — больш) — 4:0, 43:54 Марло (Кутюр, Донской) — 5:0 Вратари: Джонс — Ринне (Хаттон) Три звезды: Кутюр, Торнтон, Джонс — все Сан-Хосе Счет в серии - 4:3.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter