НХЛ: "Сан-Хосе" стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
10:35, 13 мая 2016Хоккей
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В решающем матче с "Нешвиллом" "акулы" выиграли со счетом 5:0.
Reuters
В Сан-Хосе прошел решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором местные "акулы" разгромили "Нешвилл Предаторз" со счетом 5:0.
"Сан-Хосе" выиграл серию со счетом 4:3.
В финалах Конференций (полуфинале Кубка Стэнли) сойдутся "Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Питтсбург Пингвинз" и "Сан-Хосе Шаркс" - "Сент-Луис Блюз".
Сан-Хосе — Нэшвилл 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Шайбы: 09:02 Павелски (Марло, Торнтон — больш) — 1:0, 16:51 Уорд (Карлссон, Власич) — 2:0, 20:36 Кутюр — 3:0, 40:32 Торнтон (Кутюр — больш) — 4:0, 43:54 Марло (Кутюр, Донской) — 5:0
Вратари: Джонс — Ринне (Хаттон)
Три звезды: Кутюр, Торнтон, Джонс — все Сан-Хосе
Счет в серии - 4:3.
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