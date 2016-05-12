НХЛ: "Сент-Луис" обыграл "Даллас" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

В Далласе завершился седьмой решающий матч серии плей-офф второго круга Кубка Стэнли, где местные "Старз" принимали "Сент-Луис Блюз" и были разгромлены со счетом 1:6.

Гости обеспечили себе преимущество с крупным счетом уже после первого периода, а далее только увеличивали его.

Даллас — Сент-Луис 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Шайбы: 05:23 Фаббри (Брауэр, Счастны — больш) — 0:1, 18:22 Счастны (Брауэр, Фаббри) — 0:2, 19:56 Берглунд (Лехтеря, Бэкес) — 0:3, 23:50 Бэкес (Берглунд, Парейко) — 0:4, 35:06 Брауэр (Фаббри, Счастны) — 0:5, 45:15 Ивс (Голигоски, Одуя) — 1:5, 55:20 Тарасенко (Швартц, Лехтеря — в пустые ворота) — 1:6

Вратари: Лехтонен (Ниеми) — Эллиотт

Три звезды: Эллиотт, Фаббри, Счастны — все Сент-Луис

Счет серии 3:4