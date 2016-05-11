НХЛ: "Питтсбург" вышел в полуфинал Кубка Стэнли

В Питтсбурге состоялся шестой матч серии плей-офф Кубка Стэнли, в котором местные "Пингвинз" принимали "Вашингтон Кэпиталз" и выиграли со счетом 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

Судьба матча была решена в овертайме.

Таким образом, "Пингвинз" выиграли серию с общим счетом 4-2 и вышли в финал Конференции - полуфинал Кубка Стэнли.

Питтсбург — Вашингтон 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Шайбы: 05:41 Кессел (Дюмолин, Хагелин) — 1:0, 27:05 Кессел (Летанг, Кунитц — больш) — 2:0, 27:38 Хагелин (Маатта, Дэйли — больш) — 3:0, 38:30 Оши (Бэкстрем, Овечкин — больш) — 3:1, 47:23 Уильямс (Бэкстрем) — 3:2, 53:01 Карлсон (Овечкин, Уильямс — больш) — 3:3, в первом овертайме 06:32 Бонино (Хагелин, Кессел) — 4:3

Вратари: Мюррей — Холтби

Три звезды: Бонино (П), Кессел (П), Карлсон (В)

Счет в серии 4:2