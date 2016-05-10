Украинская хоккейная команда победила в открытом чемпионате Беларуси

Об этом сообщает 112 по информации издания "Обозреватель".

Как пишет издание, белорусский чемпионат по праву считается одним из сильнейших среди клубных спортивных первенствах в Европе. Последнее 10 лет он развивается невероятными темпами. Благодаря государственной поддержке белорусский хоккей вышел на мировой уровень, привлекая команды Латвии, Литвы, Украины и других стран. К исторической победе команду привел главный тренер команды – Олег Игнатьев.

Команда:

Игнатьев Олег Васильевич, главный тренер

Сибирко Вадим Анатольевич, тренер

Федоров Александр Николаевич, тренер

Семенченко Виталий Сергеевич, тренер

Лагута Максим Иванович, директор клуба

Прокопенко Сергей Николаевич, врач

Игроки:

1. Арабов Богдан Сергеевич

2. Белоус Ростислав Олегович

3. Белоусов Иван Никитович

4. Васильев Михаил Валентинович

5. Грицюк Богдан Игоревич

6. Гурко Владислав Артемович

7. Даниленко Дмитрий Александрович

8. Довгань Петр Юрьевич

9. Зык Евгений Геннадиевич

10. Качула Александр Сергеевич

11. Ещенко Артем Юрьевич

12. Осьминин Андрей Романович

13. Панов Иван Романович

14. Поповский Павел Андреевич

15. Сеник Илья Владимирович

16. Сушко Александр Владимирович

17. Сереженко Аркадий Сергеевич

18. Матейченко Артем Алексеевич

19. Ланин Кирилл Сергеевич

20. Наливайко Богдан Русланович

21. Табашник Никита Андреевич

22. Пуголовкин Никита Игоревич

23. Кривошапкин Глеб Евгеньевич

24. Пересунько Александр Олегович

25. Савченко Богдан Вячеславович

26. Шилкин Даниил Романович

27. Оганджанян Артур Вагеевич

В общей сложности за этот чемпионат команда проехала около 40 тысяч км, провела 40 выездных матчей, из которых 35 - выиграла. Рекордно низкое количество пропущенных шайб – всего 64.