НХЛ: "Даллас" и "Нэшвилл" сравняли счет в сериях плей-офф Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи плей-офф Кубка Стэнли, в которых "Даллас Старз" и "Нэшвилл Предаторз" одержали очередные победы и сравняли счет в полуфинале Конференции.

Счет в обоих сериях стал 3-3 и теперь победитель поределится в решающем седьмом матче.

Нэшвилл — Сан-Хосе 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 09:55 Тирни (Власич, Хертл) — 0:1, 11:51 Тирни (Ньето, Бернс) — 0:2, 15:27 Йоси — 1:2, 21:25 Джохансен (Эллис) — 2:2, 50:04 Кутюр (Бернс, Торнтон — больш) — 2:3, 52:44 Уилсон (Нил, Рибейро) — 3:3, в первом овертайме Арвидссон (Саломаки, Ринне) — 4:3

Вратари: Ринне — Джонс

Три звезды: Арвидссон, Уилсон, Джохансен — все Нэшвилл

Счет в серии 3:3

Сент-Луис — Даллас 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Шайбы: 04:53 Янмарк (Ничушкин) — 0:1, 05:13 Фиддлер (Сивиур, Расселл) — 0:2, 16:49 Спецца (Сивиур, Джейми Бенн — больш) — 0:3, 27:29 Стин (Бортуццо, Тарасенко) — 1:3, 48:59 Берглунд (Лехтеря, Бэкес) — 2:3

Вратари: Эллиотт — Лехтонен

Три звезды: Лехтонен (Д), Стин (СЛ), Сивиур (Д)

Счет в серии 3:3