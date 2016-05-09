НХЛ: "Тампа-Бэй" всухую обыграла "Айлендерс" и вышла в финал Восточной конференции

"Лайтнингс" раньше всех смогли одолеть своего соперника во втором раунде плей-офф.

Тампа-Бэй - Нью-Йорк Айлендерс - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Шайбы: 06:11 Хедман - 1:0, 18:41 Бойл (Карл, Пакетт) - 2:0, 24:22 Хедман (Дрюэн, Джонсон - больш.) - 3:0, 44:40 Кучеров (Киллорн) - 4:0; Вратари: Бишоп - Грайсс; Три звезды: Хедман, Бишоп, Бойл (все - Тампа-Бэй) Счет в серии - 4:1.

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