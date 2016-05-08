НХЛ: "Сан-Хосе" третий раз выиграл у "Нэшвилла", "Вашингтон" сократил отставание в серии с "Питтсбургом"

"Питтсбург Пингвинз" упустили возможность уже сегодня выйти в финал Восточной конференции.

Сан-Хосе - Нэшвилл - 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) Шайбы: 10:47 Марло (Донской) - 1:0, 15:40 Фишер (Нил, Уилсон) - 1:1, 17:21 Павелски (Торнтон, Власич) - 2:1, 21:35 Кутюр (Донской, Браун) - 3:1, 39:22 Павелски (Марло, Торнтон - больш.) - 4:1, 59:10 Карлссон (Тирни, Браун) - 5:1; Вратари: Джонс - Ринне; Три звезды: Павелски, Торнтон, Кутюр (все - Сан-Хосе); Счет в серии - 3:2. Вашингтон - Питтсбург - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) Шайбы: 04:04 Овечкин (Бэкстрем, Оши - больш.) - 1:0, 07:08 Кунитц (Кессел, Кросби - больш.) - 1:1, 24:00 Оши (Овечкин, Карлсон - больш.) - 2:1, 29:58 Уильямс - 3:1; Вратари: Холтби - Мюррей; Три звезды: Холтби, Овечкин, Оши (все - Вашингтон); Счет в серии - 2:3.

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