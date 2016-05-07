НХЛ: "Тампа-Бэй" третий раз выиграла у "Айлендерс"
09:43, 07 мая 2016Хоккей
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В единственном матче дня второго раунда плей-офф НХЛ победу одержала "Тампа-Бэй Лайтнинг".
Reuters
Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 04:20 Окпосо (Кулемин, Нильсен - больш.) - 1:0, 47:49 Кучеров(Джонсон) - 1:1, ОТ 01:34 Гаррисон (Сустр, Палат) - 1:2;
Вратари: Грайсс - Бишоп;
Три звезды: Гаррисон (ТБ), Окпосо (НЙ), Бишоп (ТБ)
Счет в серии - 1:3.
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