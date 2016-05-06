НХЛ: "Даллас" и "Нэшвилл" побеждают и сравнивают счет в сериях Кубка Стэнли

В заокеанской лиге завершились четвертые матчи серий полуфинала конференций.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день в рамках плей-офф Кубка Стэнли, где победы одержали "Даллас Старз" и "Нэшвилл Предаторз". Обе команды сравняли счет в своих сериях. Сент-Луис — Даллас 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Шайбы: 10:17 Тарасенко (Швартц) — 1:0, 24:05 Факса — 1:1, 25:14 Шарп (Джейми Бенн, Спецца — больш.) — 1:2, 33:06 Счастны (Тарасенко, Стин — больш.) — 2:2, 6:58 Икин (Шарп, Джейми Бенн) — 2:3 Вратари: Эллиотт — Лехтонен Три звезды: Икин (Д), Пьетранджело (СЛ), Лехтонен (Д) Счет в серии 2:2 Нэшвилл — Сан-Хосе 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Шайбы: 00:41 Уилсон (Экхольм, Эллис) — 1:0, 03:08 Бернс (Кутюр, Мартин) — 1:1, 09:50 Фишер (Нил, Йоси) — 2:1, 34:09 Донской (Власич, Мартин) — 2:2, 46:48 Бернс (Кутюр, Торнтон — больш.) — 2:3, 55:39 Нил (Эллис, Уилсон) — 3:3, 111:12 Фишер (Экхольм, Уилсон) — 4:3 Вратари: Ринне — Джонс Три звезды: Фишер, Ринне, Уилсон — все Нэшвилл Счет в серии 2:2

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