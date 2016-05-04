НХЛ: "Тампа-Бэй" и "Сент-Луис" вышли вперед в сериях плей-офф

Очередной день плей-офф НХЛ отметился драматичной победой "Тампы-Бэй" в Нью-Йорке.

Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй - 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1) Шайбы: 07:55 Бэйли (Кулемин, Хамоник) - 1:0, 19:47 Кэллахан (Киллорн, Филппула) - 1:1, 28:10 Хедман (Джонсон) - 1:2, 34:50 Ледди (Клаттербак, Сизикас) - 2:2, 42:27 Бэйли (Хики, Принс - больш.) - 3:2, 43:25 Наместников (Филппула, Киллорн) - 3:3, 51:23 Клаттербак (Сизикас) - 4:3, 59:21 Кучеров (Дрюэн, Хедман) - 4:4, ОТ 02:48 Бойл (Хедман, Кэллахан) - 4:5 Вратари: Грайсс - Бишоп Три звезды: Бойл (ТБ), Хедман (ТБ), Бэйли (НЙ) Счет в серии - 1:2. Нэшвилл - Сан-Хосе - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Шайбы: 13:13 Марло (Хертл, Власич) - 0:1, 25:11 Нил (Экхольм, Джохансен - больш.) - 1:1, 34:44 Вебер - 2:1, 46:55 Уилсон (Эллис, Фишер) - 3:1, 55:49 Форсберг (Йоси, Вебер - больш.) - 4:1; Вратари: Ринне - Джонс; Три звезды: Ринне, Вебер, Нил (все - Нэшвилл); Счет в серии - 1:2. Сент-Луис - Даллас - 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) Шайбы: 04:44 Сивиур (Спецца, Одуя) - 0:1, 05:41 Стин (Счастны, Брауэр) - 1:1, 16:10 Бэкес (Шеттенкирк, Тарасенко - больш.) - 2:1, 22:34 Брауэр (Боумистер, Пьетранджело) - 3:1, 23:50 Тарасенко (Берглунд, Фаббри) - 4:1, 38:03 Стин (Тарасенко, Швартц - больш.) - 5:1, 58:06 Бэкес (Гуннарссон — меньш.) - 6:1; Вратари: Эллиотт — Ниеми (Лехтонен); Три звезды: Стин, Тарасенко, Бэкес (все - Сент-Луис); Счет в серии - 2:1.

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