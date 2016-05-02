НХЛ: "Сан-Хосе" второй раз обыграл "Нэшвилл", "Сент-Луис" сравнял счет в серии

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи второго раунда плей-офф.

Сан-Хосе - Нэшвилл - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2) Шайбы: 38:36 Кутюр (Павелски, Бернс — больш.) - 1:0, 52:56 Экхольм (Уилсон, Йоси) - 1:1, 57:20 Павелски (Ньето, Торнтон) - 2:1, 59:04 Торнтон (Кутюр, Павелски - в пустые ворота) - 3:1, 59:56 Джохансен (Йоси, Фишер) - 3:2 Вратари: Джонс - Ринне Три звезды: Джонс (СХ), Ринне (Н), Павелски (СХ) Счет в серии - 2:0. Даллас - Сент-Луис - 3:4 ОТ (1:3, 0:0, 2:0, 0:1) Шайбы: 03:36 Голигоски (Джейми Бенн, Икин) - 1:0, 04:11 Берглунд (Фаббри, Бэкес) - 1:1, 07:02 Эдмундсон (Брауэр, Апшолл) - 1:2, 18:40 Брауэр (Шеттенкирк, Фаббри - больш.) - 1:3, 44:35 Янмарк (Икин, Сивиур) - 2:3, 57:24 Джейми Бенн (Икин, Руссель) - 3:3, ОТ 10:58 Бэкес (Стин, Шеттенкирк - больш.) - 3:4; Вратари: Лехтонен (Ниеми) - Эллиотт; Три звезды: Брауэр (СЛ), Джейми Бенн (Д), Бэкес (СЛ); Счет в серии - 1:1.

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