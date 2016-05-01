НХЛ: "Питтсбург" и "Тампа-Бэй" сравняли счет в сериях второго раунда плей-офф

"Питтсбург" обыграл в гостях "Вашингтон", а Тампа-Бэй" взяла домашнюю победу над "Айлэндерс".

Вашингтон - Питтсбург - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Шайбы: 27:08 Хагелин (Бонино) - 0:1, 44:08 Йоханссон (Карлсон, Кузнецов - больш.) - 1:1, 55:32 Фер (Малкин, Кунитц) - 1:2; Вратари: Холтби - Мюррей; Три звезды: Холтби (В), Фер (П), Нисканен (В); Счет в серии - 1:1. Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) Шайбы: 06:03 Джонсон (Палат, Хедман) - 1:0, 11:55 Дрюэн (Филппула) - 2:0, 15:15 Кулемин (Хики, Квайн - больш.) - 2:1, 31:59 Хедман (Джонсон, Дрюэн - больш.) - 3:1, 57:42 Джонсон (Гаррисон - в пустые ворота) - 4:1; Вратари: Бишоп - Грайсс Три звезды: Хедман, Дрюэн, Джонсон (все - Тампа-Бэй) Счет в серии - 1:1.

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