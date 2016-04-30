"Сан-Хосе" и "Даллас" выиграли стартовые матчи второго раунда Кубка Стэнли

"Акулы" разгромили "Нэшвилл", а "звезды" были сильнее "Сент-Луиса".

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге прошли стартовые матчи второго раунда серии плей-офф Кубка Стэнли, в которых победы одержали "Сан-Хосе Шаркс" и "Даллас Старз". Сан-Хосе — Нэшвилл 5:2 (0:0, 0:1, 5:1) Шайбы: 24:33 Фишер (Джохансен, Экхольм — больш) — 0:1, 42:37 Хертл (Уорд, Власич — больш) — 1:1, 51:49 Уорд (Донской, Бернс) — 2:1, 55:40 Кутюр (Павелски, Бернс — больш) — 3:1, 58:11 Джохансен (Йоси, Уилсон) — 3:2, 58:31 Кутюр (Сполинг — в пустые ворота) — 4:2, 59:10 Вингелс (в пустые ворота) — 5:2 Вратари: Джонс — Ринне (Хаттон) Три звезды: Уорд, Кутюр, Хертл — все Сан-Хосе Счет в серии 1:0 Даллас — Сент-Луис 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Шайбы: 29:36 Руссель (Факса, Клингберг) — 1:0, 51:32 Шеттенкирк (Парейко, Берглунд) — 1:1, 55:16 Факса (Хэмски, Голигоски) — 2:1 Вратари: Лехтонен — Эллиотт Три звезды: Факса (Д), Эллиотт (СЛ), Лехтонен (Д) Счет в серии 1:0

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