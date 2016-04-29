НХЛ: "Вашингтон" вышел вперед в серии плей-офф Кубка Стэнли против "Питтсбурга"
13:10, 29 апреля 2016Хоккей
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"Капиталисты" выиграли первый матч серии.
Reuters
В единственном матче игрового дня Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" выиграл у "Питтсбург Пингвинз" в овертайме - 4:3.
"Кэпиталз" выиграли на своей площадке во многом благодаря хет-трику Ти Джея Оши. В частности, Оши забил решающий гол в середине первого овертайма, на 70-й минуте.
Вашингтон — Питтсбург 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Шайбы: 10:13 Бураковски (Чимера, Карлсон) — 1:0, 30:40 Лавджой (Бонино, Хагелин) — 1:1, 31:37 Малкин (Кунитц, Летанг) — 1:2, 32:10 Оши — 2:2, 43:23 Оши (Овечкин) — 3:2, 48:42 Бонино (Хагелин, Кессел) — 3:3, 69:33 Оши — 4:3
Вратари: Холтби — Мюррей
Броски: 35 — 45
Счет в серии 1:0
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