НХЛ: "Сент-Луис" выиграл серию у "Чикаго" и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

"Сент-Луис Блюз", выиграв у "Чикаго Блэкхоукс" седьмой матч серии первого раунда плей-офф со счетом 3:2, вышли в полуфинал Западной конференции.

На этом этапе "Сент-Луис" встретится с "Даллас Стар".

В другом матче дня "Нэшвилл" обыграл "Анахайм" и сравнял счет в серии - 3:3. В этой паре команд победитель противостояния определится послезавтра.

Сент-Луис - Чикаго - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 01:00 Лехтеря (Боумистер, Швартц) - 1:0, 13:43 Парейко (Берглунд, Стин) - 2:0, 18:30 Хосса (Паник) - 2:1, 23:20 Шоу (Тэйвз, Кит - больш.) - 2:2, 48:31 Брауэр (Фаббри, Счастны) - 3:2;

Вратари: Эллиотт - Кроуфорд;

Три звезды: Брауэр, Эллиотт, Фаббри (все - Сент-Луис);

Счет в серии - 4:3.

Нэшвилл - Анахайм - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 28:10 Экхольм (Ярнкрок, Эллис) - 1:0, 37:45 Нил (Джохансен) - 2:0, 39:46 Кеслер (Перри, Фаулер - больш.), 59:50 Вебер (Нил - в пустые ворота) - 3:1;

Вратари: Ринне - Андерсен;

Три звезды: Нил, Ринне, Экхольм (все - Нэшвилл);

Счет в серии - 3:3.