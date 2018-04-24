Сборная Украины по хоккею: победа с перспективой на элиту

Украинская сборная во второй раз за три года выиграла турнир чемпионата мира. Правда, оба эти достижения были достигнуты в турнире третьего по значимости дивизиона, где выступают 23-28 команды мира. В 2012-м году украинцы впервые за долгие годы опустились из второго в третий по значимости дивизион, после чего, спустя год, выиграли турнир в 1В и вернулись во второй дивизион. В 2015 и 2016-м годах история повторилась.

Нынешняя система чемпионата мира по хоккею предусматривает участие 16 сильнейших команд в Элитном дивизионе, по 6 сборных в четырех группах Первого и Второго дивизионов – 1А, 2А, 1В и 2В, а также 7 команд Третьего дивизиона. Всего 47 национальных сборных, включая и такие экзотические для этого вида спорта Израиль, Мексику, Турцию, Грузию, ЮАР, Люксембург…

Путь сборной – от Олимпиады до третьей группы ЧМ

Сборная Украины начинала с самых низов мирового хоккея в сезоне 1992/93 годов, но достаточно быстро прошла этот путь. Уже в мае 1999-го она впервые играла в элите мирового хоккея, заняв 14-е место на турнире в Норвегии. Дальше – больше. Последовало попадание в 10-ку сильнейших на турнире-2001 в Германии, а 2002-й год стал историческим пиком для Украины. Тогда, на чемпионате мира в Швеции в мае, команда заняла 9-е место - абсолютно лучший результат в истории. Тремя месяцами ранее, в феврале, команда в первый и последний раз (на данный момент) участвовала в Олимпийских играх. Там украинцы заняли 10-е место среди 14 команд.

После Олимпиады-2002, как это часто бывает, в команде наступил резкий спад, часть лидеров-ветеранов завершили карьеру, и в последующие годы украинцы, в основном, боролись за сохранение места в элитном дивизионе. С переменным успехом, эта борьба происходила до 2007-го года, когда на Чемпионате мира в России украинцы заняли последнее 16-е место, и выбыли во второй по значимости Дивизион 1А. После этого в элите мирового хоккея сборную Украины не видели.

В 2008-2010 годах украинцы трижды подряд занимали 2-е место, оставаясь в шаге от возвращения в элиту, а особые надежды у болельщиков и самой команды были связаны с турниром-2011, который состоялся в киевском Дворце спорта. Тем не менее, роль хозяев не помогла команде вернутся в элиту, даже наоборот. Наши хоккеисты заняли 3-е место, показав худший результат за последние 15 лет. Кто же мог тогда подумать, что худшее еще впереди…

В 2012-м, когда в стране был футбольный бум и вся Украина готовилась к Евро, практически никем не замеченные, хоккеисты на Чемпионате мира в Любляне заняли последнее место, и выбыли в третью по значимости группу мирового хоккея. Спустя год чемпионат мира в группе 1В принимал Донецк, и хозяева на «отлично» справились не только с организационными вопросами, но и в плане результата – 4 победы, 1 ничья, разница шайб «+23» и уверенное первое место. Вот только вернуть былую славу было уже практически невозможно. В 2014-м, на турнире в Южной Корее, украинцы заняли 4-е место в Группе 1А, что уже расценивалось как успех. Спустя год, в польском Кракове, вновь последнее 6-е место и вылет в Группу 1В.

Успех сборной на фоне новых приоритетов

В 2016-м Федерация хоккея Украины резко поменяла приоритеты. На презентации, состоявшейся в конце марта, в канун чемпионата мира, основное внимание было уделено самой младшей по возрасту национальной команде – U-18. По регламенту Международной федерации хоккея на льду (IIHF), мировые первенства проводятся в трех возрастных группах – до 18 лет, до 20-ти и среди взрослых хоккеистов. Руководство отечественной ФХУ сделало ставку на самую молодую команду, здраво рассудив, что именно на молодежь нужно опираться в долгосрочной перспективе. Главной команде на презентации внимания практически не уделялось. Все лучшее – детям. Ну и чуть-чуть внимания зарождающемуся в стране женскому хоккею.

При этом, стоит отметить тот факт, что юниорская команда Украины также не блещет успехами, выступая в той же третьей по значимости группе, что и национальная сборная – 1В. Разница лишь в том, что у 18-летних в третьей группе выступают 17-22 команды мира (в элите – 10 сборных). И в нынешнем году (взрослый и юниорский турниры проходили практически одновременно), несмотря на повышенное внимание руководства Федерации, прессы и пр., заняла 3-е место в своем турнире, пропустив вперед команды Японии и Венгрии. Сделать шаг вперед навстречу мировой элите команде так и не удалось.

Успех их старших коллег поначалу также воспринимался весьма скептически. Ведь вместе со сборной Украины в Группе 1В должна была выступать команда Великобритании, с которой у украинцев традиционно непростые взаимоотношения. Даже три уверенные победы на старте турнира – над хорватами, эстонцами и румынами – с общим счетом 17:3, все равно не снимали напряжения перед решающими встречами.

Гром грянул, как всегда, неожиданно. Оттуда, где его меньше всего ждали… Литовцы, исправно набиравшие очки в играх с аутсайдерами, но проигравшие с разгромным счетом британцам – 0:8, дали серьезнейший бой украинцам. В первых двух периодах они ничего не могли поделать с соперником и даже пропустили одну шайбу в свои ворота. А вот в третьем забили два своих гола и сотворили сенсацию – 2:1. Получалась крайне неприятная закрутка, где не все зависело от самой сборной Украины.

Тем не менее… В последний день турнира, матч Украина-Великобритания стал своеобразным дежавю игры с литовцами. В упорнейшей борьбе наша команда пропустила гол во втором периоде, но сумела дважды отличиться в третьем, добыв столь нужную победу – 2:1. Теперь для того, чтобы не застрять второй год подряд в Группе 1В, команде нужно было рассчитывать на сборную Хорватии в матче с Литвой. Только хозяева турнира в Загребе, которым в последнем матче не нужно было решать никаких турнирных задач, могли открыть путь украинцам в Группу 1А. Честь и спортивное благородство «клетчатых», игравших у себя дома, на глазах собственных болельщиков, максимально осложнили путь сборной Литвы к сенсационной победе и выходу во вторую группу. А ничья в основное время – 1:1, дала ответ на главный вопрос всего турнира, победу и путевку в высшую группу завоевала сборная Украины.

Кстати, именно взрослая национальная команда стала автором единственной победы украинского хоккея на чемпионатах мира сезона 2015/16. О выступлении юниорской команды (U-18) было сказано выше, а команда U-20 заняла в своем турнире, в той же Группе 1В во французском городке Межев, лишь 4-е место.

Темное будущее вблизи элиты

Уже в следующем году сборная Украины вернется в Группу 1А, откуда до элиты - рукой подать. Достаточно занять 1-2 места. Впрочем, в случае со сборной Украины, слово «достаточно» стоит писать именно так, в кавычках. Статистика выступлений команды в последние годы совсем не настраивает на оптимистичный лад.

В данный момент, после двух туров соревнований, в лидерах Группы 1А идут сборные Словении и Австрии (турнир в польском Катовице проходит с 23 по 29 апреля). Южная Корея и Италия занимают места в середине турнирной таблицы, а Польша и Япония – внизу. Видимо, с тремя из четырех этих команд украинцам придется бороться в 2017-м. Команду, занявшую последнее место в числе участников, и заменят украинцы. Плюс - два аутсайдера элитного мирового первенства, которое будет проходить в мае в Москве и Санкт-Петербурге. Они придут на смену Словении и Австрии.

Есть мнение, что, как и в 2014-2015 годах, главной задачей для сборной Украины будет не опуститься в Группу 1В, сохранить место во втором по значимости турнире ЧМ. Ресурсов на большее откровенно нет. В этом году, среди явных минусов команды, отмечается слабая реализация большинства. Сборная всего дважды использовала численный перевес на льду, в то время как британцы и литовцы забросили по шесть голов, а хорваты – пять. Что же будет в играх с куда более сильными командами из 1А?

Кроме того, игроки украинской сборной расхлябанно действуют после собственных голов. Команда часто пропускает необязательные шайбы, ведя в счете с преимуществом в два гола и более. Для успеха на более высоком уровне, концентрация – обязательное условие. Наконец, разочаровал своими действиями лидер команды Роман Благой. Он еще в концовке клубного сезона выглядел крайне бледно на фоне других игроков, а в период подготовки национальной сборной к чемпионату мира так и не смог восстановиться. За весь турнир игрок лишь однажды отличился точным броском по воротам соперника, а отдать результативный пас не смог ни разу…

В актив сборной стоит занести надежную игру вратаря Эдуарда Захарченко и действия Владислава Гаврика, который стал лучшим бомбардиром в составе команды и третьим – на турнире в целом. Наконец, что особо радует, у украинцев имеется весьма неплохой резерв. Вадим Мазур (играет в первенстве России среди команд ЮХЛ), Алексей Ворона (лидер словацкого HK Michalovce U20), его партнер по команде Иван Радецкий, а также вратарь Богдан Дяченко уже в следующем сезоне могут стать членами национальной команды и побороться за место в ее составе на чемпионате мира.

Занять место в середине турнирной таблицы Дивизиона 1А – весьма посильная задача для сборной образца-2017. А вот говорить о борьбе за попадание в элиту, к сожалению, еще рано.

Кирилл Стадниченко