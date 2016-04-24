Участие игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018 становится все более проблематичным

Обе стороны обеспокоены тем, что ситуация стала еще сложнее, чем раньше, сообщает TSN Canada.

Международный олимпийский комитет отказался покрыть расходы игроков НХЛ. В частности расходы на транспортировку, страхование и проживание.

Издержки составили более 20-ти миллионов долларов. Ранее МОК оплачивал соответствующие издержки, начиная с Игр-1998 в Ноггано.

"МОК принял решение не выплачивать транспортные и страховые расходы для игроков НХЛ на следующих Олимпийских играх. У нас была встреча с представителями НХЛ на прошлой неделе и прогноз очень неблагоприятный. Мы не имеем возможности покрывать расходы всем игрокам. Лучшие игроки хотят быть частью Игр, поэтому мы ищем консенсус. Но нам еще очень далеко до положительного решения. Все еще сложнее, чем раньше", - сказал президент ИИХФ Рене Фазель в ходе SportAccord конвенции.

"У нас еще больше проблем, это еще сложнее, чем раньше", продолжил Фаель.

"Мы единственный зимний командный вид спорта. В НХЛ должны закрыть лигу на период почти трех недель в феврале. Существует также риск получения травм. Хорошая новость в том, что игроки хотят участвовать в Играх, они хотят быть частью Олимпийских игр, поэтому мы пытаемся найти решение. Это не легко", - резюмировал Фазель.

Игроки сильнейшей в мире Национальной хоккейной лиги участвуют в Олимпиадах с 1998 года. Действующим олимпийским чемпионом является сборная Канады, обыгравшая в финале Игр Сочи-2014 команду США.