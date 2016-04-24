НХЛ: "Питтсбург" разгромил "Рейнджерс" и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

"Питтсбург Пингвинз" стал обладателем очередной путевки в четвертьфинал Кубка Стэнли (полуфинал конференции), обыграв в ночь на воскресенье в пятом матче серии "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В игре в Питтсбурге все решил второй период, в котором "пингвины" буквально разгромили соперника со счетом 4:0. До этого команд на равных провели стартовую 20-минутку, а в заключительном третьем игровом отрезке гости имели минимальное преимущество.

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист считает, что серию команда проиграла из-за него: "Вратарь должен выручать. Вратарь должен спасать команду, а я не смог этого сделать, - сказал Лундквист. - Иногда получалось так, что ты выкатываешься на игрока, а он уходит в сторону. Иногда остаешься в воротах, а он выходит на тебя. Вратарь должен быть абсолютно уверен в себе, чтобы парировать такие броски. Но в двух последних играх мне не хватило на это сил".

В остальных сериях победитель определится позже. "Сент-Луис" и "Чикаго" точно проведут седьмой матч, а "Анахайм" и "Нешвилл", как минимум, встретятся шесть раз.

Питтсбург — Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 (2:2, 4:0, 0:1)

Шайбы: 01:02 Нэш (Джирарди, Скьей) — 0:1, 09:50 Хагелин (Кессел, Бонино) — 1:1, 10:35 Мур (Фаст, М.Стаал) — 1:2, 11:39 Кессел (Кросби, Летанг — больш) — 2:2, 25:21 Раст (Дэйли, Каллен) — 3:2, 29:26 Каллен (Раст, Кунакл) — 4:2, 36:19 Шири (Кросби) — 5:2, 39:01 Раст (Малкин) — 6:2, 45:38 Крайдер (Диас, Брассар — больш) — 6:3

Вратари: Мюррей — Лундквист (Раанта)

Три звезды: Раст, Кросби, Каллен — все Питтсбург

Счет в серии 4:1

Анахайм — Нэшвилл 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Шайбы: 34:13 Джохансен (Уилсон) — 0:1, 34:35 Перрон — 1:1, 36:23 Гарбатт (Гетцлаф, Перрон) — 2:1, 48:34 Ватанен (Силфверберг) — 3:1, 53:29 Саломаки (Вебер, Рибейро) — 3:2, 56:37 Фаулер (Ватанен, Перри — больш) — 4:2, 58:14 Кеслер (Гетцлаф, Силфверберг — пустые ворота) — 5:2

Вратари: Андерсен — Ринне

Три звезды: Гарбатт, Перрон, Андерсен — все Анахайм

Счет в серии 3:2

Чикаго — Сент-Луис 6:3 (1:3, 3:0, 2:0)

Шайбы: 03:47 Лэдд (Крюгер) — 1:0, 06:18 Апшолл (Отт) — 1:1, 08:51 Пьетранджело (Брауэр, Счастны) — 1:2, 11:00 Тарасенко (Лехтеря, Швартц) — 1:3, 24:13 Анисимов (Хосса, Панарин — больш) — 2:3, 32:21 Ван Римсдайк (Тэйвз, Паник) — 3:3, 36:18 Виз (Панарин) — 4:3, 56:53 Шоу (Кэйн, Тэйвз — больш) — 5:3, 57:40 Хосса (Лэдд — в пустые ворота) — 6:3

Вратари: Кроуфорд — Эллиотт

Три звезды: Паник, Виз, Лэдд — все Чикаго

Счет в серии 3:3