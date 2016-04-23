Сборная Украины по хоккею - чемпион мира в Дивизионе 1B

Сборная Украины по хоккею стала чемпионом мира в Дивизионе 1B, который является третьим эшелоном мировой хоккейной пирамиды.

Этот успех стал возможен благодаря сегодняшней неудаче сборной Литвы в матче против Хорватии. Для того, чтобы стать чемпионом, литовцам было необходимо побеждать соперника в основное время матча, но это им сделать не удалось - по окончании трех периодов счет в игре был 1:1.

В результате, первое место на ЧМ-2016 завоевала сборная Украины - у нее в активе четыре победы в пяти матчах и 12 очков. Далее расположились Великобритания, Литва, Хорватия, Эстония и Румыния.

Победа на чемпионате мира в Дивизионе 1В позволяет сборной Украины вернуться в Дивизион 1А, который является вторым эшелоном мировой хоккейной пирамиды. Украинцы вылетели из этого дивизиона год назад.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины провела последний матч на чемпионате мира, обыграв Великобританию со счетом 2:1.