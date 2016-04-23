Хоккейная сборная Украины выиграла в своем последнем матче на Чемпионате мира

Сборная Украины по хоккею со счетом 2:1 обыграла Великобританию в своем последнем матче на Чемпионате мира в Дивизионе 1В.

Команда Александра Савицкого первой пропустила шайбу, когда во втором периоде отличился британец Джонатан Филлипс.

Однако в третьем периоде украинцам удалось вырвать победу. В начале игрового отрезка после передачи Владислава Гаврика шайбой отметился Дмитрий Чернышенко. А за четыре минуты до конца встречи второй гол для сборной Украины забил Александр Победоносцев, который замкнул передачу Олега Шафаренко.

Украина - Великобритания - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 21:54 Филлипс (Батч, Лахович) - 0:1, 44:25 Чернышенко (Гаврик) - 1:1, 56:04 Победоносцев (Шафаренко, Гаврик) - 2:1.

Данная победа стала четвертой в пяти матчах для сборной Украины на Чемпионате мира в Дивизионе 1В.

Теперь судьба первого места в турнире определится в матче сборных Литвы и Хорватии. В этой встрече Украине необходимо, чтобы Литва не обыграла соперника в основное время игры - в ином случае команда Александра Савицкого продолжит находиться в третьем эшелоне международной хоккейной пирамиды.

Как сообщал УНИАН, вчера на Чемпионате мира сборная Украины проиграла матч Литве со счетом 1:2